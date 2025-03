PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus PKW +++ Sachbeschädigung an Haustür +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Schwalbach (ots)

1.Diebstahl aus PKW, Walluf, Schöne Aussicht, Donnerstag, 20.03.2025, 22:00 Uhr bis Freitag, 21.03.2025, 08:30 Uhr

(md) Diebe hatten es in den vergangenen Tagen auf ein Auto abgesehen und darin befindliche Wertgegenstände entwendet. Der Mercedes wurde am vergangenen Donnerstag in der Straße "Schöne Aussicht" in Walluf durch den Halter abgestellt und am Freitag wieder aufgesucht. Unbekannte öffneten den PKW und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Gartensäge entwendet.

Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2.Sachbeschädigung an Haustür, Rüdesheim, Assmannshausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 25.03.2025, 10:00 Uhr

(md) Am Dienstag gegen 10:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Assmannshausen zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses. Anwohner konnten an der doppelverglasten Hauseingangstür eine Beschädigung des Glases feststellen. Möglicherweise wurde die Tür mit einem Stein beschädigt.

Bürgerinnen und Bürger die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzten.

3.Verkehrsunfall mit Personenschaden, Oestrich-Winkel, Winkel, Kapellenstraße, Dienstag, 25.03.2025, 14:40 Uhr

(md) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Winkel musste eine Fahrradfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 79-jährige Fahrradfahrerin aus Oestrich-Winkel die Kapellenstraße in Richtung Urbanstraße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin nach rechts in den Engerweg abzubiegen und wurde von dem Renault einer 52-jährigen aus Eltville erfasst. Durch die Kollision mit dem PKW kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei. Die 72-Jährige wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell