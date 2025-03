PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann mit Luftdruckpistole löst Polizeieinsatz aus +++ Hochwertiges Pedelec gestohlen +++ Fahrzeug von Pflegedienst beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit Luftdruckpistole löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden & Schlangenbad, Montag, 24.03.2025, ab 17:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag löste ein 24-Jähriger einen Polizeieinsatz aus, nachdem er mit einer Waffe im Hosenbund in einen Linienbus gestiegen war. Zunächst wurde der Polizei der Mann gegen 17:00 Uhr in Wiesbaden gemeldet, wo er am "Platz der Deutschen Einheit" in einen Bus in Richtung Schlangenbad stieg. Im Bereich des Gürtels hätte sich augenscheinliche eine Schusswaffe befunden. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen entsandt und der Bus in der Rheingauer Straße in Schlangenbad kontrolliert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der beschriebene Mann jedoch nicht mehr im Bus. Schnell ergaben sich aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung Hinweise auf einen polizeibekannten 24-jährigen Schlangenbader, welcher daraufhin unter Einsatz eines DEIG (Distanzelektroimpulsgerätes) vor seiner Wohnung festgenommen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte eine Luftdruckpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Einsatz des DEIG wurde der Schlangenbader leicht verletzt, woraufhin er von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurde. Eine Mitnahme ins Krankenhaus verneinte der 24-Jährige ausdrücklich. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen des unerlaubten Führens von Schusswaffen verantworten.

2. Hochwertiges Pedelec gestohlen,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Montag, 24.03.2025, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Montagvormittag machten sich Fahrraddiebe in Niedernhausen ein hochwertiges E-Bike zu eigen. Im Zeitfenster von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr stahlen die Unbekannten im Lenzhahner Weg ein auf dem Gehweg abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes weiß-orangefarbenes Pedelec der Marke "Stevens". Mit der Beute im Gesamtwert von 11.000 Euro suchten die Unbekannten anschließend das Weite.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Fahrzeug von Pflegedienst beschädigt, Hünstetten, Strinz-Trinitatis, Montag, 24.03.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 25.03.2025, 08:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Fahrzeug im Hünstettener Ortsteil Strinz-Trinitatis beschädigt. Am Dienstagmorgen wies der weiße, von einem Pflegedienst genutzte Hyundai i10 zwei plattgestochene Reifen sowie mehrere, über das Fahrzeug verteilte Kratzer auf. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.500 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu den Verursachern vor, daher bittet die Polizeistation Idstein Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

