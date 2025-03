PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Körperverletzung in Bad Schwalbach++Gartenhütte aufgebrochen++Graffiti-Sprayer in Niedernhausen++Unfälle und Trunkenheitsfahrt im RTK++

Bad Schwalbach (ots)

Auf offener Straße ins Gesicht geschlagen 65307 Bad Schwalbach, Adolfstraße, Freitag, 21.03.2025, 17:35 Uhr

(sw) Unvermittelt wurde ein 37-Jähriger am vergangenen Freitag gegen 17:35 Uhr von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Der Bad Schwalbacher war zu Fuß in der Adolfstraße unterwegs, als er plötzlich und ohne Vorwarnung hinterrücks den Schlag gegen seinen Kopf bekam, worauf er zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Erst, nachdem man sich in eine anliegende Bäckerei flüchtete und von dort die Polizei verständigte, trat der Täter die Flucht an. Der Täter sei etwa 1,80m groß, 35-40 Jahre alt und sei insgesamt dunkel bekleidet gewesen. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen telefonisch unter (06124) 7078 0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen

65232 Taunusstein-Hahn, Gartenanlage Scheidertalstraße, Donnerstag, 20.03.2025, 17:30 Uhr, bis Freitag, 21.03.2025, 11:30 Uhr

(sw) Gegenstände im Wert von geschätzten 1.200,- Euro erbeutete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 17:30 des vergangenen Donnerstag bis 11:30 Uhr des Folgetags aus einer Gartenhütte im Bereich der Taunussteiner Scheidertalstraße. Nachdem der Täter das Haupteingangstür der Gartenanlage aufdrückte, beschädigte er das zur Hütte gehörende Vorhängeschloss und bereicherte sich u.a. an einem Freischneider der Marke Stihl, dem dazugehörigen Benzinkanister sowie einer Kabeltrommel. Durch eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach wurde der Tatort aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Hinweisgeber, die Angaben zu einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

65527 Niedernhausen, Gleisgelände der S-Bahn, Samstag, 22.03.2025, 12:51 Uhr

(rr) Am Samstagvormittag betraten zwei unbekannte männliche Personen über die Brücke in der Wiesbadener Straße das Gleisgelände der S-Bahn in Niedernhausen. Dort begaben die zwei Personen sich zu einem abgestellten Waggon und besprühen diesen mit mitgeführten Spraydosen. Beim Eintreffen der Polizei konnten die beiden Täter in Richtung Breslauer Straße flüchten. Ein weiterer Täter, ein 30-jähriger Frankfurter, welcher nach jetzigem Stand der Ermittlungen im Nahbereich Wache hielt, konnte festgenommen werden. Die zwei weiteren unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schwarz bekleidet, mit einem schwarzen Schlauchschal vermummt. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Bundesstraße 260, Gemarkung Martinsthal, Höhe Kloster Tiefenthal, Samstag, 22.03.2025, 12:30 Uhr

(mp) Am Samstag, den 22.03.2025 gegen 12:30 h kam es auf der B260 in Höhe des Klosters Tiefenthal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Wiesbadener befuhr mit einem Smart die B 260 aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Martinsthal. Hierbei kam er aus bislang unersichtlichen Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierten frontal mit einem Betonpfosten des Klosters Tiefenthal. Er und seine 84- jährige Ehefrau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B260 zweitweise voll gesperrt. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR

Kradfahrer nach Alleinunfall verletzt

65391 Lorch, Landesstraße 3033, Freitag, 21.03.2025, 15:30 Uhr

(sw) Durch nicht angepasste Geschwindigkeit stürzte ein Kradfahrer auf der L3033 und verletzte sich hierbei so stark, dass er in ein ortsansässiges Krankenhaus verbracht werden musste. Der 38-jährige Flörsheimer war von Bad Schwalbach in Richtung Lorch unterwegs, als er in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. In weiterer Folge prallte er gegen eine Schutzplanke. Durch eine Streife der Rüdesheimer Polizei wurde der Unfall aufgenommen. Neben den nicht lebensgefährlichen Verletzungen des Fahrers kam es zu einem Sachschaden am Krad und an der Leitplanke in Höhe von geschätzten 6.500,- Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Mit 1,35 Promille im PKW unterwegs

65375 Oestrich-Winkel, Hallgartener Platz, Samstag, 22.03.2025, 18:55 Uhr

(sw) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streife der Polizeistation Rüdesheim einen 45-Jährigen aus Oestrich-Winkel fest, welcher nach vorangegangenem Alkoholkonsum mit einem VW Caddy nach Hallgarten fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

