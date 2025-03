PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Softwareunternehmen aus +++ Beim Türöffnen Radfahrer übersehen +++ Spiegel abgefahren und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Softwareunternehmen aus, Taunusstein-Wehen, Mittwoch, 19.03.2025,

(fh)Ein Senior aus Taunusstein hat am Mittwoch den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters erhalten. Er folgte seinen Anweisungen und überwies dem Kriminellen letztlich knapp tausend Euro. Leider kommt es immer wieder zu derartigen Fällen. Die Betrüger rufen unangekündigt an und geben sich als Mitarbeiter des großen Software-Unternehmens aus. In manchen Fällen erhalten Geschädigte zuvor eine verfälschte Mitteilung vom Unternehmen samt Telefonnummer, an welche man sich wenden solle. Hiernach berichten die Mitarbeiter von einem Hackerangriff, angeblichen Problemen mit dem Computer des Angerufenen oder einer neuen Lizenz, welche dringend benötigt werde. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Angerufenen kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. So kam es dann auch im Verlauf des Mittwochs, wobei der über 70-Jährige Überweisungen von knapp 1.200 Euro tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Beim Türöffnen Radfahrer übersehen,

Aarbergen-Rückershausen, Borngasse, Donnerstag, 20.03.2025, 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag stieß ein Radfahrer in Aarbergen-Rückershausen gegen eine geöffnete Fahrzeugtür und verletzte sich. Gegen 16:30 Uhr befuhr der 59-jährige Radfahrer die Borngasse. In Höhe der Hausnummer 5 parkte zu der Zeit ein Ford. Der verantwortliche Fahrer öffnete daraufhin seine Fahrertür, ohne den Radfahrer wahrzunehmen, sodass dieser mit der Tür kollidierte und stürzte. Der 59-Jährige verletzte sich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro.

Vergewissern Sie sich beim Türöffnen beziehungsweise vor dem Aussteigen immer, dass sich keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger in der Nähe befinden oder auf der Anfahrt sind .

3. Spiegel abgefahren und geflüchtet,

Landesstraße 3274 zwischen Strinz-Margarethä & Taunusstein-Niederlibbach, Mittwoch, 19.03.2025, 17:15 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3274 zwischen den Ortschaften Strinz-Margarethä und Niederlibbach ein Zusammenstoß im Gegenverkehr, in dessen Folge ein Beteiligter vom Unfallort flüchtete. Den Angaben des 65-jährigen Fahrers eines Seat Leon zufolge sei er gegen 17:15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Niederlibbach unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei ihm dann ein rot- oder orangefarbener Pkw aus Niederlibbach entgegengekommen und auf die Fahrspur seines Seat geraten. Dabei hätte die fremde Person mit ihrem Fahrzeug seinen linken Außenspiegel sowie die Fahrertür beschädigt und wäre anschließend, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, in Richtung Strinz-Margarethä geflüchtet.

Die Polizeistation Bad Schwalbach sucht nun weitere Zeuginnen oder Zeugen sowie den verantwortlichen Fahrer und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

