PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Auffahrunfall mit zwei Verletzten,

Oestrich-Winkel, Oestrich, Bundesstraße 42, Mittwoch, 19.03.2025, 07.50 Uhr

(ro)Bei Oestrich wurden auf der Bundesstraße 42 am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall zwei Personen verletzt.

Gegen 07:50 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Audi aus Rüdesheim kommend in Richtung Eltville unterwegs. Da der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war, musste sie anhalten. Eine hinter ihr fahrende 23-Jährige in einem VW übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeug der Vorausfahrenden. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die B42 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Eltville gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 35.000 Euro.

