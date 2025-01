Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Achern (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung zur Allerheiligenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 19-Jähriger Mercedes-Benz-Fahrer gegen 22.30 Uhr die Hauptstraße aus östlicher Richtung kommend befahren haben und im Anschluss an der Einmündung zur Allerheiligenstraße abgebogen sein. Offenbar verlor der 19-jährige Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer nassen Fahrbahn beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Schaufensterfront eines Modegeschäfts. Dabei ging eine komplette Schaufensterseite zu Bruch. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/al

