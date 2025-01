POL-OG: Offenburg - Streitigkeiten mehreren Beteiligten

Rheinau (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Straßburger Straße zu einer Kollision zweier PKW. Gegen 17:30 Uhr soll der Beschuldigte mit seinem Mercedes am Ortsausgang links an einer Fußgängerfurt vorbeigefahren und dabei mit einem nach links abbiegenden Renault kollidiert sein. Der Renault soll daraufhin durch den Aufprall gedreht und schließlich in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen sein. Der Fahrer des Renault, sowie dessen Mitfahrer wurden leicht verletzt. ...

mehr