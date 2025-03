POL-RTK: Citroën vor Wohnhaus gestohlen +++ Schwerer Verkehrsunfall auf Betriebsgelände

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Citroën vor Wohnhaus gestohlen, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Dienstag, 18.03.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 19.03.2025, 05:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Bad Schwalbach auf offener Straße ein Fahrzeug entwendet. Am Dienstagabend stellten die Verantwortlichen eines weißen Citroën C1 mit den Kennzeichen "SWA-TR 32" diesen vor ihr Wohnhaus in der Rudolf-Höhn-Straße ab. Am Mittwochmorgen fehlte von dem Fahrzeug dann jede Spur. Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt nun wegen des Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Schwerer Verkehrsunfall auf Betriebsgelände, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Dienstag, 18.03.2025, 17:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurden ein Autofahrer sowie sein 2-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall auf einem Firmengelände in Oestrich-Winkel verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 24-Jähriger gemeinsam mit dem Kind in einem schwarzen Audi von der Rheingaustraße in die Einfahrt des Geländes. Hierbei soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Rüdesheimer das Gelände und wollte mit seinem VW Touareg samt Anhänger in Richtung der Einfahrt abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Audi und dem VW, in dessen Folge der Audi weitergeleitet wurde und gegen einen auf dem Gelände geparkten Anhänger stieß. Bei dem Unfall wurden der 24-Jährige sowie sein Kind verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen die nicht behandlungsbedürftig war. Der Gesamtschaden an den Pkw und dem Anhänger beläuft sich auf rund 24.000 Euro.

