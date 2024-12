Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Streitigkeit: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. Dezember) ereignete sich ein Streitgespräch zwischen zwei Männern am Dortmunder Hauptbahnhof. Einer davon soll zwei Messer mit sich führen.

Gegen 3 Uhr beobachtete ein Kioskmitarbeiter am Hauptbahnhof Dortmund eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll es zu Beleidigungen in polnischer Sprache gekommen sein. Daraufhin soll der 44-Jährige in seinen Rucksack gegriffen haben. Der Angestellte habe zwei Messer erblickt und aus diesem Grund die Bundespolizei verständigt. Der Mitarbeiter hatte die beiden Beteiligten zwischenzeitlich der Filiale verwiesen. Die Uniformierten stellten den polnischen Staatsbürger am Haupteingang. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zwei Cuttermesser in seiner rechten Jackentasche auf, welche sichergestellt wurden. Zudem konnten die Polizisten mit Hilfe einer Bankkarte die Identität des Wohnungslosen feststellen.

Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund seit wenigen Tagen per Haftbefehl nach diesem suchte. Das Amtsgericht Hamm hatte den Mann rechtskräftig im Mai 2022, wegen Diebstahls geringwertiger Sachen in drei Fällen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt. Die Hälfte der Strafe hatte er in der Vergangenheit bereits beglichen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,7 Promille alkoholisiert war. Der Gesuchte konnte die geforderte Summe in Höhe von 400, Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen. Nach seiner Festnahme brachten die Uniformierten ihn für die nächsten 40 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

