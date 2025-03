PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsversuch in Tierklinik +++ Bienenstock weg +++ Hochwertige Fahrräder entwendet +++ Fahrzeug beschädigt +++ Motorradfahrer stürzen +++ Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsversuch in Tierklinik,

Walluf, Am Klingenweg, Freitag, 21.03.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 22.03.2025, 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag versuchten Unbekannte in eine Wallufer Tierklinik einzusteigen. Hierbei blieben sie jedoch ohne Erfolg. Am Samstagmorgen entdeckten Verantwortliche der Klinik in der Straße "Am Klingenweg" an einem rückwärtigen Fenster frische Aufbruchspuren. Diesen zufolge war es den Unbekannten jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzusteigen, sodass es zu keiner vollendeten Tat kam. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 08:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Bienenstock gestohlen,

Taunusstein-Orlen, Höhe Seifer Weg, Festgestellt: Mittwoch, 19.03.2025, 10:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche geriet in Taunusstein-Orlen ein zweistöckiger Bienenstock ins Visier von Dieben. Dieser wurde von einem Feld, welches man über die Verlängerung der Seifer Straße erreicht, zu einem unbekannten Zeitpunkt gestohlen.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

3. Hochwertige Fahrräder entwendet,

Geisenheim, Rosengartenstraße, Samstag, 22.03.2025, 22:00 Uhr bis Sonntag, 23.03.2025, 05:45 Uhr

(fh)Am Wochenende stahlen Diebe zwei hochwertige E-Bikes von einem Geisenheimer Grundstück. Zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 05:45 Uhr betraten die Täter in der Rosengartenstraße den Hof eines Einfamilienhauses und machten sich dort an einem Fahrradträger zu schaffen, an dem die beiden Pedelecs der Marke Cube angeschlossen waren. Es gelang den Langfingern die Fahrräder im Gesamtwert von 10.000 Euro vom Träger abzumontieren und diese anschließend zu stehlen.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Fahrzeug an diversen Stellen beschädigt, Rüdesheim, Bleichstraße, Freitag, 21.03.2025, 21:30 Uhr bis 23:15 Uhr

(fh)Vandalen haben am späten Freitagabend einen in Rüdesheim geparkten Audi an mehreren Stellen beschädigt. Der schwarze S 5 wies um 23:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bleichstraße dutzende Kratzer an allen Fahrzeugseiten auf. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

5. Motorradfahrer stürzen,

Lorch/Rüdesheim-Presberg, Freitag, 21.03.2025, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag sind gleich zwei Motorradfahrer Bei Lorch und Presberg mit ihren Maschinen gestürzt und haben sich jeweils verletzt. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis die Landesstraße 3033 von Bad Schwalbach kommend in Richtung Lorch. In einer Kurve verlor der Fahrer einer Honda die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall, stieß zunächst mit einer Leitplanke zusammen und rutschte dann über die Fahrbahn, wo er mit einer weiteren Leitplanke kollidierte. Der 38-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Etwa eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall, diesmal auf der Landesstraße 3272 bei Rüdesheim-Presberg. Auch der 17-jährige Fahrer eines Motorrads der Marke MBK kam zwischen Presberg und Lorch in einer Kurve zu Fall und verletzte sich leicht.

6. Alkoholisiert von der Straße abgekommen, Idstein, Landesstraße 3274/Wiesbadener Straße, Sonntag, 23.03.2025, 08:50 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen ist ein alkoholisierter Autofahrer bei Idstein von der Straße abgekommen und hat sich dabei verletzt. Gegen 08:50 Uhr befuhr der 19-jährige Idsteiner mit einem VW Passat die Landesstraße 3274 in Richtung Idstein. Dabei kam der Heranwachsende nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Straßenschild kollidierte und vor einer Leitplanke auf der Wiesbadener Straße zum Stehen kam. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die hinzugezogenen Polizeikräfte stellten beim Fahrzeugführer einem Atemalkoholwert von knapp 0,7 Promille fest. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.500 Euro.

