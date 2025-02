LPI-GTH: Seat-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 18.02.2025, 16.00 Uhr, bis 21.02.2025, 09.00 Uhr, gewaltsam in vier Gartenlauben in der Straße Am Hopfenrain ein. Der oder die unbekannten Täter entwendeten nach derzeitigem Stand eine Musikbox sowie alkoholische Getränke in einem Gesamtwert von ca. 360 Euro. Der Sachschaden an den vier Gartenhäusern wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt. Die ...

