Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 19.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Raub auf Wanderweg

Am Freitag kam es gegen 16 Uhr auf dem Derk-de-Haan-Padd in Norden zu einem versuchten Raubdelikt. Eine 34 Jahre alte Frau war mit ihrem Hund spazieren, als ihr plötzlich eine männliche Person versuchte die Hundeleine zu entreißen. Vermutlich war der Täter davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine Handtasche handeln würde. Als der Täter dies erkannte, ließ er von der Frau ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Osterstraße. Die Frau wurde leicht verletzt und stand sichtlich unter Schock. Der Täter soll zuvor mit einem älteren, dunklen Herrenrad gefahren sein und habe ein rotes Oberteil getragen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931/9210 entgegen.

Dornum - 20-jähriger beschäftigt die Polizei

Nachdem ein 20-jähriger Dornumer am Freitagabend gegen 19:40 Uhr in der Wittmunder Innenstadt einem 19-jährigen ins Gesicht schlug und dessen 19-jährige Begleiterin mit einem Messer bedrohte, richtete der Täter seine Aggressionen gegen 21:15 Uhr vor einer Pizzeria in Dornum gegen einen 23-jährigen Taxifahrer. Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit schlug und trat der Täter den Taxifahrer, welcher sich dadurch leicht verletzte. Durch Zeugenhinweise konnte der Täter während seiner fußläufigen Flucht im Nahbereich durch die Polizei Norden angetroffen werden. Im weiteren Einsatzverlauf beleidigte und bedrohte der Täter dann auch noch die eingesetzten Polizeibeamten und musste wegen seines aggressiven Verhaltens die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Nachmittag vom Karfreitag auf einem Parkplatz am Fischteichweg in Aurich ereignet hat. Vermutlich beim Ausparken beschädigte dort ein derzeit unbekanntes Fahrzeug einen grauen Ford im Bereich der linken Fahrzeugseite. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-6060 entgegen.

LK Aurich - Berauscht unterwegs

Am Karfreitag stellte die Polizei im Landkreis Aurich mehrere Personen fest, welche berauscht mit ihren Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnahmen. In Hage kontrollierte die Polizei einen 27-jährigen Autofahrer, welcher auf der Hauptstraße unterwegs war. Zudem stellten die Beamten in Moordorf eine 30-jährige Autofahrerin fest, welche die Straße Weidenstieg befuhr. Sowohl der Fahrzeugführer in Hage, als auch die Fahrzeugführerin in Moordorf konnten im Rahmen der polizeilichen Kontrollen keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Rauschmitteln führten. Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 28-jährige, welche ohne gültigen Versicherungsschutz ihr Mofa in der Straße Hoher Wall in Aurich führte. Seitens der Polizei wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt. Zudem werden sich die kontrollierten Personen nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis Fahrzeug geführt

Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, konnten die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle in der Nordseestraße in Norden feststellen, dass ein 80-jähriger Norder seinen Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt hat. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Brand in einem Mehrparteienhaus

In der Nacht zu Samstag kam es in Norden zu einem Brandgeschehen. Gegen 03.45 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Straße Große Lohne einen Brand im Flur des Wohnhauses. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner und der Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

