Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Clankriminalität in Ostfriesland

Landkreis Aurich (ots)

Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Clankriminalität in Ostfriesland

Der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund ein weiterer bedeutender Schlag gegen die organisierte Clankriminalität in Ostfriesland gelungen. Seit mehreren Monaten ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft verdeckt gegen eine Gruppierung aus dem Landkreis Aurich, die dem kriminellen Clanmilieu zugerechnet wird, wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Einfuhrschmuggels. In enger Zusammenarbeit mit niederländischen Sicherheitsbehörden wurden in der Nacht auf den 17.04.2025 nunmehr im Rahmen eines konzertierten Zugriffs insgesamt zwei männliche Personen im Alter von 28 und 37 Jahren sowie eine 55-jährige weibliche Person im Landkreis Aurich festgenommen. Die beiden männlichen Beschuldigten versuchten sich zuvor ihrer Festnahme mit hoher krimineller Energie zu entziehen, indem sie zunächst mit ihrem PKW ein Einsatzfahrzeug der Polizei rammten und sich sodann mit weit überhöhter Geschwindigkeit entfernten. Auf der Flucht verunfallten sie sodann bei sehr hoher Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten in der Nacht auf den 17.04.2025 insgesamt 10 Objekte in Norddeutschland. Bei der Vollstreckung der Maßnahmen konnten insbesondere mehrere Kilogramm Kokain sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich beschlagnahmt werden. Das Amtsgericht Wittmund ordnete am 18.04.2025 gegen die drei vorgenannten Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl wurde gegen die weibliche Beschuldigte gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Durch das konsequente Einschreiten der beteiligten Sicherheitsbehörden konnte diese mutmaßliche Tätergruppierung nunmehr erfolgreich zerschlagen werden. Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird nun insbesondere die Vielzahl der sichergestellten Beweismittel ausgewertet. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden aktuell keine weiterführenden Informationen bekanntgegeben. Über den weiteren Ermittlungsverlauf wird jedoch zu gegebener Zeit im Rahmen einer ergänzenden gemeinsamen Pressemitteilung informiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell