POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Unfälle verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.02.2025) einen 41-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht zu haben und anschließend davongefahren ist, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 41-jährige Mann fuhr gegen 05.45 Uhr, mutmaßlich mit einem nicht in seinem Eigentum stehenden BMW, aus Richtung Stadtmitte in Richtung Bad Cannstatt. Im Bereich der Schillerstraße fuhr er zunächst mehrere Warnbaken um und fuhr dann über den Gebhard-Müller-Platz und die Cannstatter Straße weiter. Auf der König-Karls-Brücke fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in die Schönestraße und streifte mehrere Fahrzeuge. In der Folge fuhr er weiter in Richtung Fußgängerzone und beschädigte in der Helfergasse zwei geparkte Autos. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß und konnte gegen 06.30 Uhr in der Liebenzeller Straße von Beamten festgenommen werden. Der 41 Jahre alte türkische Staatsangehörige musste eine Blutprobe abgeben und wurde im Laufe des Dienstags (11.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

