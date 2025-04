POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch: Vorstellung der Verkehrsunfall-Statistik 2024 für den Altkreis Norden

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Gefährliche Körperverletzung In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein Jugendlicher geschubst und geschlagen. Der heranwachsende Beschuldigte warf das Opfer in einen Straßengraben und schlug dieses mit einer Hartplastikflasche mehrfach in das Gesicht. Das Opfer wurde hierbei leicht ...

mehr