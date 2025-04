Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Norden - Einbruch in Vereinsheim

Südbrookmerland - Autofahrer schwer verletzt

Norden - Radfahrer kollidierten

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Schulweg in Dornum kam es vergangene Woche zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, die Verglasung der Eingangstür zur Grundschule. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher unter 04933 992750.

Norden - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind am Wochenende in ein Vereinsheim in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, im Pekelheringer Weg gewaltsam Zutritt zu einem Container des Bogenschießvereins. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag in Südbrookmerland mit einem Brückengeländer kollidiert. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer auf dem Punger Weg. Im Bereich der Brücke über den Abelitz-Moordorf-Kanal kam er aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit dem Brückengeländer zusammen. Der Mann wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Norden - Radfahrer kollidierten

Zwei Fahrradfahrer sind am Montag in Norden kollidiert. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 16.45 Uhr mit dem Rad auf dem Fahrradweg an der Norddeicher Straße in Richtung Norden und wollte in Höhe der Straße Am Armenplatz eine 64-jährige Radfahrerin überholen. Hierbei kam es zu einer Berührung der Fahrräder und die 64-Jährige stürzte. Sie wurde schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 48-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Rechtsupweg - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Einen Mann auf einem Kleinkraftrad hat die Polizei am Montagabend in Rechtsupweg aus dem Verkehr gezogen. Der 49-Jährige fuhr gegen 21.10 Uhr im Bereich der Leezdorfer Straße, als die Beamten ihn anhielten. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag auf dem Schwanenteich-Parkplatz in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr beim Rangieren gegen die Beifahrerseite eines grauen Mercedes A 180d. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Krummhörn - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Dienstag zwischen 8.50 Uhr und 9.45 Uhr in der Friedericus-van-Bree-Straße in Pewsum ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in dem genannten Zeitraum einen grauen Skoda Kodiaq am Fahrbahnrand und flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein mutmaßlicher Zeuge hinterließ einen Hinweiszettel an dem beschädigten Pkw, ist aber namentlich leider nicht bekannt. Diese Person sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell