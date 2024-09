Polizei Düren

POL-DN: Heckenbrand in der Kirchstraße - Alkoholisierter Tatverdächtiger festgenommen

Jülich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.09.2024) kam es gegen 01:30 Uhr in der Kirchstraße in Jülich zu einem Heckenbrand. Ein etwa fünf Meter langes Stück einer Zypressen-Hecke geriet in Brand. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später festgenommen werden.

Glücklicherweise konnte der Brand durch frühzeitige Löschmaßnahmen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt.

Zeugenhinweise führten die Polizei zu einem 35-jährigen Mann aus Zülpich, der kurz darauf auf der B56n in Fahrtrichtung Zülpich in seinem Fahrzeug gestoppt werden konnte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Zülpicher wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich zum laufenden Verfahren wegen des Brandes wird der Tatverdächtige auch mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr konfrontiert. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen des Brandes dauern an.

