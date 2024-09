Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Inden (ots)

In Lamersdorf brachen unbekannte Täter am Sonntag (08.09.2024) in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten die Einbrecher und gelangten vermutlich durch den rückwärtig gelegenen Garten des Hauses auf das Grundstück in der Straße Am Fließ. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude. Dann durchsuchten sie das ganze Haus und erbeuteten neben Bargeld unter anderem Schmuck und elektronische Geräte. Die Täter verließen das Haus unerkannt und flüchteten. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit am Sonntag zwischen 02:15 Uhr und 14:15 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Fließ gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell