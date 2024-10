Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf (05.10.2024 - 06.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Wochenende ist im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Tannstraße gekommen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Gebäude. Nachdem Sie die Tür aufhebelten, betraten sie verschiedene Räume und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 / 4770, in Verbindung zu setzten. Kolleginnen und Kollegen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der einzelnen Landkreise stehen den Bürgern und Bürgerinnen in Sachen Einbruchschutz mit Rat und Tat zur Seite. Im Landkreis Rottweil ist diese unter der Telefon-Nummer 0741 / 477 1901 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell