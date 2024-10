Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vollbremsung fordert 20.000 Euro Schaden (07.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Hoher Sachschaden ist gegen 18:45 Uhr nach einem Auffahrunfall auf der Weilersbacher Straße entstanden. Ein 60-jähriger BMW Fahrer war in Richtung Weilersbach unterwegs. Nachdem er die Einmündung zur Schramberger Straße passierte, führte er plötzlich eine Vollbremsung durch um doch noch in die Schramberger Straße ab zu biegen. Für einen dahinter fahrenden 34-Järhigen war dieses Fahrmanöver nicht vorherzusehen und so kam es zwischen dem BMW und seinem Opel zu einem Auffahrunfall. Die Beamten überzeugten sich vor Ort von der Verkehrstüchtigkeit des 60-Jährigen.

