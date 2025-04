Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Osterdeko gestohlen

Unbekannte haben von einer Verkehrsinsel in Dornum die Osterdekoration gestohlen. Auf der Cankebeerstraße wurden in der Nacht zu Samstag drei größere Deko-Ostereier der Gemeinde entwendet. In der Nacht zu Dienstag kam es dort erneut zum Deko-Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Theene - Autofahrer kollidiert mit Hauswand

In Theene (Gemeinde Südbrookmerland) ist am Mittwoch ein Autofahrer mit einer Hauswand kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein 32-jähriger VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der Herrenhüttener Straße unterwegs und fuhr im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geradeaus. Er kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Stromverteilerkaste und durchbrach in der Kleestraße eine Hecke. Letztlich kollidierte er mit einer Hauswand. Der 32-jährige Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Kind, das sich ebenfalls in dem Auto befand, blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in Wiesmoor kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen die Stoßstange eines grauen Hyundai Tucson. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell