POL-HA: Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots) - Am Berliner Platz belästigte eine Hagenerin am Mittwoch (26.03.2025) mehrfach Passanten auf aggressive Weise und löste zwei Polizeieinsätze aus. Die 40-Jährige verhielt sich um 16 Uhr auch den alarmierten Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Nachdem sie zunächst einen erteilten Platzverweis erhielt, an den sie sich jedoch nicht hielt, mussten sie die Einsatzkräfte in Gewahrsam nehmen. ...

