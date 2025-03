Polizei Hagen

POL-HA: Nebelanlage löst aus - Täter flieht mit Kasse nach Kioskeinbruch in der Rembergstraße

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (26.03.2025) vernahm ein Anwohner gegen 5 Uhr einen lauten Knall und anschließend das Klirren von Glas auf der Rembergstraße. Vom Fenster aus konnte er beobachten, wie ein Mann in Jeans und Winterjacke mit Kapuze in einen Kiosk einstieg. Offenbar hatte er zuvor die zirka zwei Meter lange Fensterscheibe eingeworfen oder eingeschlagen. Scherben lagen überall verteilt. Die Nebelanlage löste im Verkaufsraum aus und hüllte alles in dichten Dunst. Dennoch gelang es dem Einbrecher kurz darauf mit der Kasse unter dem Arm in Richtung Innenstadt zu fliehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann dabei verletzte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei begann mit den Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

