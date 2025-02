Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Bremse abgerutscht

Eisfeld (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer wollte Mittwochnachmittag auf einem Tankstellengelände in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld, an einem Pkw vorbeifahren. Hierbei rutschte er von der Bremse ab, geriet aufs Gaspedal und streifte mit seiner kompletten rechten Fahrzeugseite das Heck des anderen Unfallbeteiligten. Des Weiteren berührte er eine dort stehende 65-jährige Frau am Bein, welche dadurch leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.

