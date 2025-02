Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger angefahren und liegen gelassen - Zeugen gesucht

Schleusingen (ots)

Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Schlachthofstraße in Schleusingen in Richtung Themarer Straße. Zu dieser Zeit querte ein 86-jähriger Fußgänger die Einmündung in der Nähe des Bahnübergangs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Senior, welcher dadurch auf die Straße geschleudert wurde. Er verlor kurz das Bewusstsein und konnte sich kurze Zeit später an einen Hang begeben, wo Passanten ihn fanden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Laut Aussage des Geschädigten, welcher schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, handelte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen hellen Transporter. Die Polizeibeamten konnten im Nahbereich ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Unfallschaden feststellen - der Fahrer gab jedoch an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Die Ermittlungen laufen und es werden dringend Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher oder dem Hergang geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0044646/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

