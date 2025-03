Polizei Hagen

POL-HA: Diebe stehlen Einkäufe von 92-jähriger Frau aus Kofferraum

Hagen-Haspe (ots)

Eine 92-jährige Hagenerin wurde am Mittwoch (26.03.2025) Opfer eines Diebstahls. Gegen 13 Uhr parkte sie ihr Auto in einer Garage in der Höxterstraße. Kurz zuvor hatte die Seniorin ihren Einkauf erledigt und diesen, verteilt auf zwei Körbe, im Kofferrau verstaut. Sie brachte den ersten Korb in die Wohnung und ließ Garage und Kofferraum geöffnet, um kurz darauf den zweiten zu holen. Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Diebe den zweiten Teil ihrer Einkäufe gestohlen hatten. In dem entwendeten Korb befanden sich Lebensmittel. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die Hagenerin erstatte Anzeige auf einer Polizeiwache. Hinweise zu den Gaunern werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

