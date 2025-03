Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bedroht Nachbarn und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Vorhalle (ots)

Nachdem zwei Männer in der Weststraße durch ihren 41-jährigen Nachbarn mit einem Hammer und Messer bedroht wurden, verständigten sie am Dienstag (25.03.2025) um 15.30 Uhr die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Hagener vorläufig fest, nachdem er Widerstand leistete und wiederholt angab, seine Nachbarn töten zu wollen. Die beiden 26-jährigen und 29-jährigen Männer gaben an, dass ihr Nachbar in dem Mehrfamilienhaus zunächst durch das Treppenhaus lief und dabei schrie. Als sie vor dem Haus auf ihn trafen, sei er mit den Gegenständen in den Händen bedrohlich und aggressiv auf sie zugelaufen und habe damit gedroht, sie zu töten. Als sie die Polizei verständigten, sei der Hagener wieder zurück in das Mehrfamilienhaus gegangen. Dort traf eine Streifenwagenbesatzung auf den 41-Jährigen. Er war unkooperativ und äußerte nur zusammenhangslose Informationen, die nicht zur Sachverhaltsaufnahme beitrugen. Da er sich weiter aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann weigerte sich jedoch, sich in den Streifenwagen zu setzen und gab immer wieder an, die Anordnungen nicht umsetzen zu wollen. Er versuchte sich zu befreien und griff einen Polizisten während der Fahrt an, indem er mit seinem Kopf nach ihm schlug. Der Hagener drohte auch während der Fahrt damit, seine Nachbarn töten zu wollen, sobald er aus dem Gewahrsam entlassen wird. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Aufgrund seiner angedrohten Äußerungen nahmen ihn die Einsatzkräfte schließlich vorläufig fest und fertigten Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen ihn. (arn)

