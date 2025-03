POL-HA: Tesla-Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Hagen-Boele (ots) - Ein 43-Jähriger ignorierte am Dienstag (25.03.2025) einen Platzverweis der Polizei und musste in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war mit 2,4 Promille erheblich alkoholisiert und lag um 15 Uhr am Stennesufer in einem Vorgarten. Zuvor war er am Morgen bereits in der Wilhelm-Hecking-Straße negativ aufgefallen. Zusammen mit einer Rettungswagenbesatzung kümmerte sich eine Streifenwagenbesatzung um ...

mehr