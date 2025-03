Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin steht unter Drogeneinfluss und nötigt Fahranfängerin - 28-Jährige per Haftbefehl gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin nötigte und beleidigte am Dienstagabend (25.03.2025) in Wehringhausen eine Fahranfängerin. Die 18-jährige Hagenerin befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Auto die Moltkestraße und hielt vor einem Mehrfamilienhaus an, um ihre Bekannte dort aussteigen zu lassen. Als ihr die 28-Jährige in deren PKW entgegenkam, fuhr die 18-Jährige ein Stück rückwärts, um Platz zu machen. Dabei würgte sie einmal den Motor ab. Die 28-Jährige stieg aus, trat gegen das Auto der Hagenerin, beleidigte sie mehrfach und sprach Bedrohungen aus. Als die 18-Jährige anschließend ihre Fahrt fortsetzte, fuhr die aggressive Frau ihr hinterher, betätigte mehrfach die Lichthupe und unterschritt den Mindestabstand deutlich. Die Fahranfängerin alarmierte die Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Fahrzeug der 28-Jährigen und hielten die Frau schließlich in der Elseyer Straße an. Sie stritt den Vorfall ab, verhielt sich jedoch während der Kontrolle aggressiv und schrie die Polizisten an. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Autofahrerin eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stelle sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. Die festgelegte Geldstrafe konnte sie bezahlen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums berauschender Mittel, der Nötigung und der Beleidigung gegen die 28-Jährige. (sen)

