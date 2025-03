POL-HA: Mann leistet in den Mittagsstunden Widerstand in einer Gaststätte

Hagen-Hochschulviertel (ots) - Polizeibeamte hielten am Montagnachmittag (24.03.2025) im Hochschulviertel einen 47-jährigen Autofahrer an, der zuvor während der Fahrt Bier getrunken hatte. Die Beamten führten gegen 14.30 Uhr eine gezielte Überwachung des Straßenverkehrs in der Feithstraße durch. Dabei fiel ihnen der 47-Jährige auf, weil er aus einer Bierflasche ...

mehr