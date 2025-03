Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer trinkt Bier während der Fahrt - 1,16 Promille bei Verkehrskontrolle

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Polizeibeamte hielten am Montagnachmittag (24.03.2025) im Hochschulviertel einen 47-jährigen Autofahrer an, der zuvor während der Fahrt Bier getrunken hatte. Die Beamten führten gegen 14.30 Uhr eine gezielte Überwachung des Straßenverkehrs in der Feithstraße durch. Dabei fiel ihnen der 47-Jährige auf, weil er aus einer Bierflasche trank. Sie hielten den Bochumer anschließend für eine Verkehrskontrolle an und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,16 Promille an. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

