POL-HA: Hagenerin gibt an, trotz fehlender Fahrprüfung Lust gehabt zu haben, herumzufahren

Hagen-Mitte (ots)

Aufgrund eines defekten Rücklichtes führte eine Streifenwagenbesatzung Montagabend (24.03.2025) eine Verkehrskontrolle durch und stellte fest, dass die Fahrerin eines VW derzeit eine Fahrschule besucht und nach eigenen Angaben am Abend "einfach Lust hatte, herumzufahren". Neben dem defekten Rücklicht hatte die 22-Jährige die Nebelschlussleuchte an dem Auto eingeschaltet, obwohl die Witterungsbedingungen dies nicht erforderten. Die Polizisten stoppten die Hagenerin, als sie um 22.50 Uhr auf der Körnerstraße in Fahrtrichtung Altenhagen unterwegs war. Sie gab an, derzeit ihren Führerschein machen zu wollen, die Prüfung jedoch noch nicht abgelegt zu haben. Auch die Zulassungsbescheinigung konnte die Frau lediglich als Schwarz-Weiß-Kopie vorzeigen. Sie muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

