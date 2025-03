POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen des Hagener Verkehrsdienstes - trauriger Spitzenreiter mit 109 km/h in 50er-Zone gemessen

Hagen-Mitte (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Körnerstraße in Fahrtrichtung Wehringhausen zog sich ein Hagener leichte Verletzungen zu. Der Mann wartete am Samstag (22.03.2025) gegen 22 Uhr mit seinem Nissan vor einer roten Ampel. Ein 20-Jähriger aus Kierspe fuhr plötzlich in das Heck des Autos. Der KIA-Fahrer gab an, unerwartet von der Kupplung abgerutscht zu sein. Der 51-jährige Verletzte benötigte keinen ...

mehr