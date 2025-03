Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Umtrunk endet in Schlägerei mit Flasche und Aschenbecher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Vier Bekannte trafen sich am Samstag (22.03.2025) in einer Wohnung in der Pelmkestraße, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Gegen 00:40 Uhr eskalierte das Beisammensein und entwickelte sich zu einem Streit. Ein 34-Jähriger schlug einer 37-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Als ein 38-Jähriger dazwischen gehen wollte, griff eine 32-Jährige nach einer Bierflasche und einem Aschenbecher und schlug ihm damit hart ins Gesicht. Beide verließen anschließend die Wohnung. Von der Auseinandersetzung zeugte bei Eintreffen der Beamten ein blutbeschmierter Fußboden. Die beiden Verletzten waren jeweils mit über zwei Promille schwer betrunken. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (hir)

