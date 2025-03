Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Motorradfahrer tritt Außenspiegel ab

Hagen-Lennetal (ots)

Am Freitag (21.03.2025) fuhr eine 27-Jährige gegen 13:50 Uhr die Buschmühlenstraße in ihrem Mitsubishi entlang, als sich von hinten eine Ducati mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit näherte. Der Motorradfahrer fuhr im Anschluss neben der Hagenerin her und gestikulierte wild. Er zwang die Frau öfter zum Abbremsen, indem er kurz vor ihr einscherte. Nach einigen hundert Metern trat er während der Fahrt den Außenspiegel des Mitsubishi ab und fuhr, weitere Fahrzeuge überholend, in Richtung Industriestraße davon. An einer roten Ampel begegnete die Frau dem Motorradfahrer wieder, wo sie das Kennzeichen ablesen konnte. Er fuhr mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dolomitstraße davon. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen des Vorfalles und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell