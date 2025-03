Polizei Hagen

POL-HA: Über 100.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Ein Mann aus Kreuztal kam am Sonntag (23.03.2025) auf der Rummenohler Straße von der Fahrbahn ab und stieß mit geparkten Autos und einem Zaun zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro. Der 43-Jährige fuhr mit seinem BMW um 18 Uhr in Richtung Innenstadt, als es zu dem Unfall kam. Eine Zeugin gab gegenüber einer Streifenwagenbesatzung an, dass der Mann zunächst vollkommen normal gefahren sei. Plötzlich habe der BMW ohne erkennbaren Grund Gas gegeben und sei dann mit dem geparkten Ford und Jaguar zusammengestoßen. Alle drei Autos waren erheblich beschädigt. Darüber hinaus wurden mehrere Zaunelemente des Metallzauns aus der Verankerung gerissen und lagen auf dem Boden. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum des 43-Jährigen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und nach eigenen Angaben kam der Mann aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (arn)

