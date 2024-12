POL-HOM: Holzdiebstahl in Gersheim-Reinheim

Bexbach (ots) - Am 14.12.2024, wischen 14:00 Uhr bis 15:42 Uhr, ereignete sich in der Frankenholzer Straße in Bexbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Frankenholzer Straße 132 geparkten roten VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte ...

mehr