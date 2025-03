Polizei Hagen

POL-HA: 34 Pfund Kaffee gestohlen - Dieb versucht in Bus zu flüchten

Hagen-Boele (ots)

Am Freitag (21.03.2025) beobachtete die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Schwerter Straße gegen 15:30 Uhr einen Mann, der den Laden mit einer augenscheinlich leeren Sporttasche betrat. Er lud über 17 Kilo Kaffee im Wert von über 350 Euro in die Tasche und ging zielstrebig auf die Kasse zu. Obwohl die Mitarbeiterin ihn ansprach, verließ er das Geschäft ohne zu bezahlen und wollte anschließend in einen Bus steigen. Als er gewahr wurde, dass die Frau den Busfahrer in Kenntnis setzte, lief der Dieb über die Schwerter Straße davon. Noch bevor die Mitarbeiterin ihn aus den Augen verlor, konnte sie ein Foto des Gauners fertigen. Erste Hinweise auf den bis dahin unbekannten Mann liegen der Kriminalpolizei vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell