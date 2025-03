Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten wollen stark alkoholisiertem Mann helfen und werden angegriffen

Hagen-Boele (ots)

Aggressiv und aufgebracht reagierte ein Hagener am Samstag (22.03.2025) auf eine alarmierte Streifenwagenbesatzung, nachdem eine Zeugin sich um ihn sorgte und die Polizei verständigte. Der Mann lag gegen 0.50 Uhr am Boeler Ring auf Höhe des Kreisverkehres regungslos auf dem Boden und schlief. Die Einsatzkräfte sprachen ihn mehrfach an, bis er aufwachte. Der 57-Jährige roch stark nach Alkohol und sprach die Beamten mit den Worten "Verpiss dich, du Wichser!" an. Dazu lallte er verschiedene unverständliche Sätze vor sich hin.

Als die Polizisten ihn aufforderten, sich auszuweisen, wollte er sich einfach in Richtung Hagener Straße entfernen. Er wurde mehrfach aufgefordert stehen zu bleiben, ignorierte dies jedoch zunächst, bis er sich mit geballten und in die Luft erhobenen Fäusten umdrehte. Er drohte den Polizisten mit den Worten: "Ich hau euch auf die Fresse, wenn ihr näherkommt". Dann ging er in der drohenden Haltung auf einen Beamten zu, der daraufhin sein Reizstoffsprühgerät einsetzte. Der 57-Jährige äußerte im weiteren Verlauf, die Beamten umbringen zu wollen und schlug nach ihnen. Auf den erneuten Versuch einer deeskalierenden Ansprache reagierte er weiterhin nicht. Stattdessen wollte er vor den Beamten flüchten und überquerte trotz einiger Fahrzeuge die Straße, dabei drohte er den Polizisten immer wieder Gewalt an.

Es gelang der Streifenwagenbesatzung im weiteren Verlauf, den Mann zu fixieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte, dass der Hagener über 1,7 Promille hatte. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Der 57-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand und tätlichen Angriff. (arn)

