Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mehrere PKW-Brände auf der BAB3 - Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Köln, Feuerwehr Ratingen im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen, BAB3 Fahrtrichtung Köln, 11.12.2024, 15:47 Uhr

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Ratingen um 15:47 Uhr zu einem PKW-Brand auf der A3 in Richtung Köln zwischen AK Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Mettmann gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte brannte ein Taxi in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde mittels eines C-Rohres und eines Schnellangriffs schnell unter Kontrolle gebracht. Durch die Schäden traten jedoch Betriebsstoffe aus und liefen über die gesamte Breite der abschüssigen Fahrbahn. Die Einsatzkräfte stumpften die Fahrbahn ab und verhinderten den Eintritt des Öl-Wasser-Gemisches in die angrenzenden Grünflächen.

Parallel dazu kam es um 17:02 Uhr zu einem weiteren PKW-Brand, ebenfalls auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, jedoch zwischen dem AK Breitscheid und der AS Ratingen-Ost. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Durch die Sperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen, die sich durch den Rückstau auch auf das Stadtgebiet Ratingen auswirkten.

Bei beiden Fahrzeugbränden kamen glücklicherweise keine Personen zu schaden.

Beide Einsätze waren um 18:05 beendet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Homberg, der Löschzug Breitscheid, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Polizei sowie Kräfte der Autobahnmeister bzw. der Autobahn GmbH.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell