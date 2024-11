Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (27.11.2024), zwischen 01:30 und 10:15 Uhr, in eine Gaststätte in der Ganderhofstraße ein. Im Innern wurden aus zwei Spielautomaten die Geldkassetten entwendet. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

