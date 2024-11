POL-PPRP: Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert

Ludwigshafen (ots) - Ein 44- und ein 68-Jähriger wurden am Mittwochnachmittag (27.11.2024, 14:40 Uhr) dabei beobachtet, wie beide Waren in einem Supermarkt in der Maxdorfer Straße in ihre Jackentaschen steckten. Die Männer wurden anschließend von Angestellten angesprochen. Hierbei versuchten beide zu flüchten. Während des Fluchtversuchs schlug der 68-Jährige in Richtung eines Angestellten. Die Mitarbeitenden des Supermarktes konnten die Täter bis zum Eintreffen der ...

mehr