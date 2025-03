Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht in Boele - 57-jährige Frau merkt sich Kennzeichen des flüchtigen Autos

Hagen-Boele (ots)

Eine 57-jährige Frau beobachtete am Montagnachmittag (24.03.2025) in Boele eine Unfallflucht an ihrem Auto, merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und alarmierte die Polizei. Gegen 17.15 Uhr schaute sie aus dem Fenster einer Wohnung in der Niedernhofstraße und erkannte, dass ein weißer VW ihren geparkten Renault touchierte und nach dem Unfall weiterfuhr. Sie alarmierte die Polizei und teilte den Beamten das Kennzeichen des VW mit. Diese suchten die Halteranschrift auf und fanden dort das Fahrzeug mit frischem Unfallschaden vor. Sie konfrontierten die Fahrerin mit dem Sachverhalt und leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell