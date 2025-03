Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungsamt und Polizei - Schwerpunktkontrollen in Altenhagen, Wehringhausen und am Hauptbahnhof

Der polizeiliche Schwerpunktdienst führte Montag (24.03.2025) in den Morgenstunden erneut gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst gezielte Kontrollen in den Stadtteilen Altenhagen, Wehringhausen sowie im Bereich des Hauptbahnhofs durch. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität zu bekämpfen und Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden. Neben der Überprüfung von Personen und Fahrzeugen standen insbesondere Spiel- und Parkbereiche sowie öffentliche Treffpunkte im Fokus. Im Rahmen der Maßnahmen in Altenhagen und Wehringhausen legte die Polizei eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung mit Verdacht auf Hehlerei und mehrere Berichte vor. Ein Fußgänger wurde aufgrund eines Rotlichtverstoßes verwarnt und weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Zudem kontrollierten die Beamten vier Fälle im Zusammenhang mit der Schulpflicht und schrieben einen Bericht an den Zoll. Das Ordnungsamt ahndete mehrere Verstöße wegen illegaler Müllentsorgung, sprach einen Platzverweis auf einem Spielplatz aus und stellte zwei weitere Verkehrsverstöße fest. Am Hauptbahnhof führten die Kontrollen zu einer Strafanzeige wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Dabei wurden Drogen sichergestellt und der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Zudem wurde gegen eine Person ein Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen. Die Polizei Hagen und der städtische Ordnungsdienst werden auch in Zukunft mit konsequenten Kontrollen und gezielter Präsenz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen. (hir)

