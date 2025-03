Polizei Hagen

POL-HA: An Ampel mit Pfefferspray ins Auto gesprüht - Mann muss von Rettungswagen versorgt werden

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (24.03.2025) fuhr ein 41-Jähriger gegen 16 Uhr die Boeler Straße in Richtung Hagener Straße entlang. Vor ihm fuhr ein weißer PKW, der öfter grundlos abbremste. An der roten Ampel zur Hagener Straße hielt das Auto neben ihm. Eine Frau, die Fahrerin, stieg aus uns begann den Hagener anzuschreien. Auch der Beifahrer verließ den weißen VW. Kurz darauf entnahm der unbekannte Mann einen Gegenstand aus dem Auto, kehrte zur Beifahrerseite des Hageners zurück und sprühte dem 41-Jährigen durch das geöffnete Fenster eine Flüssigkeit ins Gesicht. Dabei handelte es sich vermutlich um Pfefferspray. Der weiße PKW fuhr in Richtung Knippschildstraße davon. Der 41-Jährige musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Beide Unbekannten werden als 25-jährig und südländisch aussehend beschrieben. Der Mann trug kurze und die Frau lange schwarze Haare. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. Der Hagener Kriminalpolizei liegt eine Anzeige vor.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell