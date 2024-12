Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Einbrüche in Pforzheim - Polizei sucht Zeugen-

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag ist es in Pforzheim zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über die Rückseite der Gebäude.

Zwischen Samstagabend, 18:45 Uhr, und Sonntagfrüh, 01:00 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und gelangten so in ein Einfamilienhaus im Lise-Meitner-Weg. Hier erbeuteten sie Schmuck. Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hercyniastraße ein. Die Täter brachen gewaltsam eine Terrassentür auf und erbeuteten aus dem Inneren des Anwesens Bargeld. Der dritte Einbruch fand am Samstagabend zwischen 18:10 Uhr und 21:15 Uhr in dem Werner-Heisenberg-Weg statt. Der oder die Täter gelangten über eine Balkontür gewaltsam in das Innere des Gebäudes. Hier nahmen sie Bargeld und Schmuck an sich bevor sie unerkannt fliehen konnten. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den genannten Zeiträumen nimmt die Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231 186-4444 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell