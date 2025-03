Polizei Hagen

POL-HA: Stark betrunkener Mann liegt in Vorgarten

Hagen-Boele (ots)

Ein 43-Jähriger ignorierte am Dienstag (25.03.2025) einen Platzverweis der Polizei und musste in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war mit 2,4 Promille erheblich alkoholisiert und lag um 15 Uhr am Stennesufer in einem Vorgarten. Zuvor war er am Morgen bereits in der Wilhelm-Hecking-Straße negativ aufgefallen. Zusammen mit einer Rettungswagenbesatzung kümmerte sich eine Streifenwagenbesatzung um den Mann. Da eine Unterbringung in einem Krankenhaus aus Sicht der RTW-Besatzung nicht notwendig war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Bereits am Vortag randalierte der Mann stark alkoholisiert in einem Krankenhaus und weigerte sich, die Notaufnahme zu verlassen. Nach der Bescheinigung der Gewahrsamsfähigkeit brachten ihn die Beamten am Dienstag für ein paar Stunden in eine Ausnüchterungszelle. (arn)

