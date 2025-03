Polizei Hagen

POL-HA: Verbotenes Messer bei Kontrolle nach Streitigkeiten gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (24.03.2025) wurden Polizisten gegen 13:00 Uhr während einer Streifenfahrt in der Rathausstraße auf zwei Männer aufmerksam gemacht, die in einen verbalen Streit geraten waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es bei der Auseinandersetzung zu keinen Straftaten. Bei der Kontrolle der Beteiligten stellte sich jedoch heraus, dass ein 45-jähriger Hagener ein verbotenes Klappmesser mit sich führte. Da das Messer einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, stellten die Einsatzkräfte dieses sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann, der mit 2,1 Promille stark alkoholisiert war. (glo)

