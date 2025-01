Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Metallgegenstand fällt von Ladefläche - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Montag kam es gegen 12:05 Uhr in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Dacia war auf der Nordhorner Straße in Richtung Lingen unterwegs, als ein ihr entgegenkommender bislang unbekannter Fahrer einen Gegenstand, ähnlich einer Metallkugel, von der Ladefläche verlor. Die Fahrerin des Dacia konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Gegenstand und einem Sachschaden an dem Fahrzeug kam. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

