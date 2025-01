POL-EL: Wielen - Pkw prallte gegen Baum

Hoogstede (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 28. Dezember 2024 und dem 2. Januar 2025 in ein Wohnhaus an der Straße Feldweg in Hoogstede eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen und entwendeten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. ...

